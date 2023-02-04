В Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України – ООН
Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Наприкінці січня ця позначка ледь не досягла відмітки у 5 млн, але потім було зафіксоване зниження кількості українців зі статусом біженця у Німеччині за останні два місяці більш ніж на 140 тисяч осіб.
Наразі найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту знаходяться в Польщі - 1 млн 563 тис. На другому місці Німеччина - 881 тис, а на третьому - Чехія з 485 тис біженців.
Раніше повідомлялось, що британці пожертвували 400 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні.