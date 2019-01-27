У Гаазі внаслідок вибуху обвалилась стіна будинку

Унаслідок вибуху у нідерландському місті Гаага обвалилась стіна будинку. Наразі рятувальники витягли з під завалів двох людей, яких забрала швидка допомога.

Поліція повідомляє, що, імовірно, у триповерховому будинку стався вибух газу. Пошкоджена зовнішня стіна будівлі та автомобілі, які були припарковані поруч. Власників будівлі та жителів сусідніх будинків евакуювали, оскільки будинок може обвалитись повністю. Також поліція зазначає, що під завалами можуть перебувати люди, повідомляє Omroep West.

Нагадаємо, що у результаті двох вибухів на Філіппінах в неділю загинули щонайменше 27 осіб, серед яких сім військових і 20 мирних жителів, ще 77 постраждали.