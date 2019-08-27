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У Генштабі назвали нові дані щодо загиблих військових у Іловайську

Окрім 220 загиблих, 40 солдатів зникли безвісти, 13 ще досі перебувають у полоні бойовиків, 44 були поранені
Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.
У Генштабі назвали нові дані щодо загиблих військових у Іловайську 29 серпня 2017 року. День пам’яті за загиблими Героями в Іловайській трагедії біля Михайлівського собору. Фото: Андрія Нестеренка

Такі оновлені дані представив Генштаб Збройних сил України, повідомляє "BBC News Україна".

Окрім 220 загиблих, 40 солдатів зникли безвісти, 13 ще досі перебувають у полоні бойовиків, 44 були поранені. До загиблих додали тих зниклих безвісти бійців, яких ідентифікували за експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019-го.

У Генштабі також уточнили, що безпосередньо під час виходу "зеленим коридором" загинули 129 осіб, зникли безвісти - 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року  10 залишаються), у полон тоді потрапили десятеро військових.

Цифри Генштабу не враховують загиблих з добровольчих батальйонів, які також брали участь у боях за Іловайськ.

Нещодавно екс-глава Генштабу Віктор Муженко в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів, що в Іловайську загинули 200 бійців добровольчих батальйонів.

Таким чином, загальна кількість загиблих дорівнює 420, однак вона може бути ще більшою із врахуванням зниклих безвісти та тих поранених під Іловайськом, які померли через деякий час.

Раніше у військовій прокуратурі повідомляли, що в боях за Іловайськ загинули 366 українських бійців, ще 429 дістали поранення, 300 потрапили в полон, 84 вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив 29 серпня Днем пам’яті захисників України. Він обрав саме цей день, бо 29 серпня 2014 року під Іловайськом загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

 

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