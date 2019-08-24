CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні відзначатимуть День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні з'явиться День пам'яті захисників України
Відзначати День пам'яті будуть 29 серпня
Фото: president.gov.ua
"Тут (на урочистостях з нагоди річниці Дня Незалежності - ред.) присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їхньої пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників Україні, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - заявив президент Володимир Зеленський на святкуванні 28-ї річниці Незалежності України.
Нагадаємо, що на Майдані в Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності України. Заходам передувала хвилина мовчання за загиблими героями Небесної сотні.
Її оголосив президент Володимир Зеленський.
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