У Нідерландах розшують викрадені прикраси: обіцяють пів млн євро за інформацію
У Нідерландах оголосили про нагороду в пів мільйона євро за цінну інформацію щодо викрадених ювелірних виробів у червні 2022 року в Маастрихті, коли озброєні чоловіки атакували арт'ярмарку Tefaf.
Про це повідомляє нідерландське видання NOS.
"Нагороду в пів мільйона євро пропонують за цінну інформацію про жорстоке пограбування та викрадення ювелірних виробів під час мистецького ярмарку Tefaf у червні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сума нагороди була зібрана страховиком ювелірних виробів.
Припускають, що за пограбуванням стоїть банда “Рожева Пантера”. Зокрема, на це вказує типовий одяг, метод роботи, швидкість та "професіоналізм".
"Рожева пантера" - так Інтерпол назвав міжнародну групу з кількох десятків злочинців, які спеціалізуються на пограбуванні коштовностей.
Експерт з оцінки збитків уперше оприлюднив, що було вкрадено десять ювелірних виробів, у тому числі намисто з жовтим діамантом у 114 каратів. Вартість награбованого не повідомляють.
Розслідування триває.
Нагадаємо, ярмарок TEFAF - один із найбільших у Європі, на ньому представлені сотні робіт.
22 червня 2022 року озброєні грабіжники влаштували зухвалий наліт на міжнародний художній ярмарок у Нідерландах, розбивши кувалдою скриньку з коштовностями на очах у переляканих відвідувачів.
У 2011 році на виставці було вкрадено кільце та діамантове кольє вартістю 860 000 євро (1,2 мільйона доларів на той момент), які належали лондонському ювеліру.
У Нідерландах також відбулася низка крадіжок творів мистецтва: у 2020 році було викрадено картини Ван Гога та Франса Хальса.
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