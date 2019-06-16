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У Гонконгу тисячі протестувальників вийшли з вимогою відставки лідерки території

Заяви Керрі Лама про відкладення розгляду законопроекту є недостатніми, і документ мають відкликати назавжди
Тисячі протестувальників у Гонконгу вимагають відставки лідерки території Керрі Лам, вважаючи недостатньою заяви про призупинення розгляду законопроекту про екстрадицію у Китай.
У Гонконгу тисячі протестувальників вийшли з вимогою відставки лідерки території Фото: DW

За словами активістів, заяви Керрі Лама про відкладення розгляду законопроекту є недостатніми, і документ мають відкликати назавжди, повідомляє "Громадське".

Також протестувальники вважають, що лідерка території має піти у відставку через використання поліцією сили у сутичках, які відбулися у Гонконгу 12 червня.

Нагадаємо, що поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду екстрадувати ймовірних правопорушників за запитом влади Китаю.

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16 06 2019 14:50
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