У Гонконзі протестувальники прорвалися у парламент
Учасники протесту розбили скляні двері металевим візком і відкрили важкі ворота всередині будівлі, повідомляє УП.
За даними видання, озброєні дорожніми знаками й металевими трубами протестувальники зривають зі стін картини, пишуть на стінах графіті.
Як повідомляє The Guardian, серед вимог демонстрантів:
- відмова від прийняття законопроекту про екстрадицію;
- відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем;
- розслідувати і знайти відповідальних за наказ застосувати зброю проти демонстрантів;
- офіційно відмовитися від називання протесту "бунтом";
- звільнити заарештованих демонстрантів.
Акцію протесту в понеділок присвятили річниці передачі Гонконгу від Великобританії Китаю. Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
Зазначається, що під час зіткнень 1 липня поліція застосувала перцевий газ і кийки, в обох сторін є постраждалі.
Також повідомляється, що уряд погодився безстроково відтермінувати розгляд законопроекту, але протести все одно тривають.
Нагадаємо, що тисячі протестувальників у Гонконгу вимагають відставки лідерки території Керрі Лам, вважаючи недостатньою заяви про призупинення розгляду законопроекту про екстрадицію у Китай.
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