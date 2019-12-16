Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Google розповіли, яку площу відзняли для своїх карт

Спершу додаток визначав місцеперебування користувача за GPS, потім використовував дані Street View для уточнення координат. Після цього додаток великими стрілками вказував напрямки по вулиці, де перебуває людина. Це трохи нагадує можливості в Google Glass
Проєкт з перегляду вулиць Street View від компанії Google містить зображення, які охоплюють 16 мільйонів кілометрів.
У Google розповіли, яку площу відзняли для своїх карт Фото: gettyimages.com

Як повідомляє The Verge, відзнятого для Street View вистачить, щоб обігнути земну кулю більше ніж у 400 разів, передає "Громадське".

Зазначається, що знімки Street View покривають приблизно 58 мільйонів квадратних кілометрів, що дорівнює 98% населених територій Землі. 

Це значно більше, ніж у будь-якого іншого картографічного сервісу, у тому числі й Apple Maps, який тільки з виходом iOS 13 у 2019 році почав пропонувати функцію перегляду вулиць.

У Google уточнили, що зйомка місцевості для Street View може займати до декількох тижнів. Компанія використовує для цього спеціальні автомобілі, оснащені камерами й лазерними сканерами. Як повідомляє The Verge, відзнятого для Street View вистачить, щоб обігнути земну кулю більше ніж у 400 разів.

Зазначається, що знімки Street View покривають приблизно 58 мільйонів квадратних кілометрів, що дорівнює 98% населених територій Землі. 

Це значно більше, ніж у будь-якого іншого картографічного сервісу, у тому числі й Apple Maps, який тільки з виходом iOS 13 у 2019 році почав пропонувати функцію перегляду вулиць.

У Google уточнили, що зйомка місцевості для Street View може займати до декількох тижнів. Компанія використовує для цього спеціальні автомобілі, оснащені камерами й лазерними сканерами. 

Нагадаємо, що Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 12 2019 14:20
ТЕГИ: Google, Google Maps
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Філософія win-win-win

Філософія win-win-win

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.