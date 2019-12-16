У Google розповіли, яку площу відзняли для своїх карт
Як повідомляє The Verge, відзнятого для Street View вистачить, щоб обігнути земну кулю більше ніж у 400 разів, передає "Громадське".
Зазначається, що знімки Street View покривають приблизно 58 мільйонів квадратних кілометрів, що дорівнює 98% населених територій Землі.
Це значно більше, ніж у будь-якого іншого картографічного сервісу, у тому числі й Apple Maps, який тільки з виходом iOS 13 у 2019 році почав пропонувати функцію перегляду вулиць.
У Google уточнили, що зйомка місцевості для Street View може займати до декількох тижнів. Компанія використовує для цього спеціальні автомобілі, оснащені камерами й лазерними сканерами. Як повідомляє The Verge, відзнятого для Street View вистачить, щоб обігнути земну кулю більше ніж у 400 разів.
Зазначається, що знімки Street View покривають приблизно 58 мільйонів квадратних кілометрів, що дорівнює 98% населених територій Землі.
Це значно більше, ніж у будь-якого іншого картографічного сервісу, у тому числі й Apple Maps, який тільки з виходом iOS 13 у 2019 році почав пропонувати функцію перегляду вулиць.
У Google уточнили, що зйомка місцевості для Street View може займати до декількох тижнів. Компанія використовує для цього спеціальні автомобілі, оснащені камерами й лазерними сканерами.
Нагадаємо, що Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами.
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