У Google розповіли, яку площу відзняли для своїх карт

Спершу додаток визначав місцеперебування користувача за GPS, потім використовував дані Street View для уточнення координат. Після цього додаток великими стрілками вказував напрямки по вулиці, де перебуває людина. Це трохи нагадує можливості в Google Glass

Проєкт з перегляду вулиць Street View від компанії Google містить зображення, які охоплюють 16 мільйонів кілометрів.

Як повідомляє The Verge, відзнятого для Street View вистачить, щоб обігнути земну кулю більше ніж у 400 разів, передає "Громадське".

Зазначається, що знімки Street View покривають приблизно 58 мільйонів квадратних кілометрів, що дорівнює 98% населених територій Землі.

Це значно більше, ніж у будь-якого іншого картографічного сервісу, у тому числі й Apple Maps, який тільки з виходом iOS 13 у 2019 році почав пропонувати функцію перегляду вулиць.

У Google уточнили, що зйомка місцевості для Street View може займати до декількох тижнів. Компанія використовує для цього спеціальні автомобілі, оснащені камерами й лазерними сканерами. Як повідомляє The Verge, відзнятого для Street View вистачить, щоб обігнути земну кулю більше ніж у 400 разів.

Зазначається, що знімки Street View покривають приблизно 58 мільйонів квадратних кілометрів, що дорівнює 98% населених територій Землі.

Це значно більше, ніж у будь-якого іншого картографічного сервісу, у тому числі й Apple Maps, який тільки з виходом iOS 13 у 2019 році почав пропонувати функцію перегляду вулиць.

У Google уточнили, що зйомка місцевості для Street View може займати до декількох тижнів. Компанія використовує для цього спеціальні автомобілі, оснащені камерами й лазерними сканерами.

Нагадаємо, що Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами.