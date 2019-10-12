Штучний інтелект Google "вивчив" українську мову
Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: Google блог, Google SearchLiaison в Twitter
Деталі: Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) - алгоритм, який поліпшує релевантність результатів пошуку за рахунок здатності аналізувати цілі речення - зокрема, прийменники і словосполучення - замість ключових фраз.
Алгоритм використовує нейронну мережу, яка наділяє пошукову систему "розумінням". Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.
10 грудня Google додав у алгоритм здатність "розпізнавати" понад 70 мов, серед яких є українська і російська.
Нагадаємо, що засновники Google Пейдж і Брін відійдуть від керівництва
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