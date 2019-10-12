Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Штучний інтелект Google "вивчив" українську мову

Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами
Алгоритм використовує нейронну мережу, яка наділяє пошукову систему "розумінням". Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.
Штучний інтелект Google "вивчив" українську мову Фото: FRANCOIS LENOIR

Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: Google блог, Google SearchLiaison в Twitter

Деталі: Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) - алгоритм, який поліпшує релевантність результатів пошуку за рахунок здатності аналізувати цілі речення - зокрема, прийменники і словосполучення - замість ключових фраз.

Алгоритм використовує нейронну мережу, яка наділяє пошукову систему "розумінням". Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.

10 грудня Google додав у алгоритм здатність "розпізнавати" понад 70 мов, серед яких є українська і російська.

Нагадаємо, що засновники Google Пейдж і Брін відійдуть від керівництва

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2019 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.