Штучний інтелект Google "вивчив" українську мову

Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами

Алгоритм використовує нейронну мережу, яка наділяє пошукову систему "розумінням". Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.

Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: Google блог, Google SearchLiaison в Twitter

Деталі: Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) - алгоритм, який поліпшує релевантність результатів пошуку за рахунок здатності аналізувати цілі речення - зокрема, прийменники і словосполучення - замість ключових фраз.

Алгоритм використовує нейронну мережу, яка наділяє пошукову систему "розумінням". Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.

10 грудня Google додав у алгоритм здатність "розпізнавати" понад 70 мов, серед яких є українська і російська.

Нагадаємо, що засновники Google Пейдж і Брін відійдуть від керівництва