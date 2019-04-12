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Засновники Google Пейдж і Брін відійдуть від керівництва AlphabetЗасновники Google Пейдж і Брін відійдуть

Після їх відходу управляти і Alphabet, і Google буде нинішній гендиректор пошуковика Сундар Пічаї
Співзасновники компанії Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін відійдуть від керівництва материнським холдингом Alphabet.
Засновники Google Пейдж і Брін відійдуть від керівництва AlphabetЗасновники Google Пейдж і Брін відійдуть Фото: gettyimages.com

Про це йдеться в їхньому листі, опублікованому в блозі Google, передає LB.ua.

Пейдж зараз займає посаду гендиректора, а Брін - президента Alphabet. Після їх відходу з посад управляти і Alphabet, і Google буде нинішній гендиректор пошуковика Сундар Пічаї, який стане єдиним керівником обох компаній.

"Alphabet і Google більше не потрібні два гендиректори і президент. Тепер Сундар Пічаї стане гендиректором обох компаній. Ми глибоко віддані Google і Alphabet і в довгостроковій перспективі будемо брати участь в управлінні як члени ради директорів, акціонери і співзасновники", - йдеться в листі.

Топменеджери пояснили, що не можуть залишатися на керівних постах, коли є "ефективніші способи управління компанією".

Нагадаємо, що Facebook повідомив про запуск інструменту, який дозволить копіювати зображення з соціальної мережі на сервери Google Фото.

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04 12 2019 12:00
ТЕГИ: Google
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