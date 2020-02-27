У Google Translate додали нові мови: це вперше за чотири роки
Про це йдеться у блозі Google, повідомляє "Громадське".
У Google відзначили, що сумарно цими мовами говорять 75 мільйонів людей у світі. У компанії додали, що наразі якість перекладу на нові мови не ідеальна, але все одно може допомогти мільйонам людей.
Нові мови доступні як в самому перекладачі, так і у вбудованій в Google Chrome функції, яка перекладає всю інтернет-сторінку.
Розробники навчають Google Translate за нині існуючими в інтернеті перекладами, проте за деякими мовами онлайн-контенту не так багато, тому їх важче додати в систему.
Востаннє нові мови додавали в Google Translate у 2016 році. Тоді у ньому з’явилися 13 мов, зокрема киргизьку, гавайську, курдську та люксембурзьку. На сьогодні в Google Translate доступні 108 мов.
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