Google скорочує персонал у хмарному бізнесі, провадить переговори зі ЗМІ щодо контенту для сервісу новин

Водночас видання "The Wall Street Journal" повідомило з посиланням на обізнані джерела, що Google провадить переговори з видавцями щодо виплат за можливість розміщення їхнього контенту у своєму безкоштовному новинному продукті.

Американська Google скорочує робочі місця в підрозділі хмарних обчислень у рамках реорганізації для підвищення ефективності операцій бізнесу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Google повідомила, що сповістила про скорочення "невеликій кількості співробітників". Компанія не уточнила, скільки осіб було вирішено скоротити, зазначивши, що намагається знайти цим співробітникам нові позиції в компанії.

Виручка хмарного підрозділу Google в четвертому кварталі підскочила на 53% порівняно з роком раніше і сягнула $2,6 млрд. За підсумками минулого року виручка збільшилася на 52,7%, до $8,9 млрд.

Водночас видання "The Wall Street Journal" повідомило з посиланням на обізнані джерела, що Google провадить переговори з видавцями щодо виплат за можливість розміщення їхнього контенту у своєму безкоштовному новинному продукті.

Переговори перебувають на ранній стадії, і поки що не ясно, чи буде укладено якісь угоди. Більшість новинних видань, що беруть участь у переговорах із компанією, розташовані за межами США, повідомило одне з джерел. Фінансові умови потенційних ліцензійних угод також не відомі.

Google стане третьою великою технологічною компанією, яка почне платити виданням. Facebook минулого року також повідомила, що виплачуватиме ЗМІ винагороду за розміщення їхнього контенту у своєму сервісі новин.

Apple Inc. торік запустила власний новинний застосунок - Apple News+, який дає змогу користувачам отримати доступ до контенту кількох сотень журналів, включно з Vogue, GQ та Sports Illustrated, за $9,99 на місяць.

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