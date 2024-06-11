Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У горах Північної Осетії в росії розбився винищувач Су-34

11 червня 2024, 12:05
У горах Північної Осетії в росії розбився винищувач Су-34
Су-34. Фото: VG
Українські аналітики вдаються в питання про те, що робив російський бомбардувальник у Північній Осетії. Теоретично він міг летіти в Сирію, але такий маршрут виглядає незвично.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Міноборони рф повідомила, що один із російських фронтових бомбардувальників Су-34 зазнав аварії в гірській місцевості Північної Осетії.  

Про це пише портал Defense Express.

За попередніми даними, екіпаж літака загинув. Повідомлялося, що він, імовірно, впав, виконуючи навчально-тренувальний політ. Як причину катастрофи назвали технічну несправність, інших подробиць наразі не наводять.

За даними з відкритих джерел, російський Су-34 невдало "приземлився" неподалік від села Гірський Дзуарікау (неподалік Грузії, за понад 600 км від кордону з Україною, а від лінії фронту це ще далі). Свідки події чули вибух уночі, за їхніми словами, літак вдарився об скелю.

Аналітики відзначили низку невідповідностей у повідомленнях російських джерел. Telegram-канал Fighterbomber повідомляв, що Су-34 зазнав аварії "під час перебазування на інший аеродром у горах Північної Осетії", що не цілком відповідає "офіційній" версії про навчально-тренувальний політ.

Летів винищувач з аеродрому "Моздок" — звідси питання: куди прямував цей Су-34, коли розбився в горах за кілька десятків кілометрів від Грузії, адже поблизу військових аеродромів немає.

"Суто в теорії можна розглянути варіант перебазування до Сирії, але це знову ж таки досить дивний маршрут. Тому питання, що Су-34 вночі робив поблизу Гірського Дзуарікау, залишається відкритим", — зазначають аналітики.

Це вже не перша "небойова" втрата росіянами Су-34 з початку повномасштабного вторгнення, нагадали автори публікації. У вересні минулого року теж через "технічну несправність" екіпаж не зміг випустити одну зі стійок шасі — у підсумку був змушений катапультуватися. Ще один Су-34 упав у лютому 2023 року.

Нагадаємо, Україна вперше в історії уразила літак Cу-57 за 600 км від лінії фронту.

су-34росія окупанти

Останні матеріали

Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Політика
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 червня 2024, 10:54
Українці часом
Політика
Українці часом "дивують" росіян зброєю, з якою ті раніше не зіштовхувалися. Захід потребує України більше, ніж навпаки – Том Купер
Переклад iPress – 10 червня 2024, 00:34
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється