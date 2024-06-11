У горах Північної Осетії в росії розбився винищувач Су-34

Українські аналітики вдаються в питання про те, що робив російський бомбардувальник у Північній Осетії. Теоретично він міг летіти в Сирію, але такий маршрут виглядає незвично.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Міноборони рф повідомила, що один із російських фронтових бомбардувальників Су-34 зазнав аварії в гірській місцевості Північної Осетії.

Про це пише портал Defense Express.

За попередніми даними, екіпаж літака загинув. Повідомлялося, що він, імовірно, впав, виконуючи навчально-тренувальний політ. Як причину катастрофи назвали технічну несправність, інших подробиць наразі не наводять.

За даними з відкритих джерел, російський Су-34 невдало "приземлився" неподалік від села Гірський Дзуарікау (неподалік Грузії, за понад 600 км від кордону з Україною, а від лінії фронту це ще далі). Свідки події чули вибух уночі, за їхніми словами, літак вдарився об скелю.

Аналітики відзначили низку невідповідностей у повідомленнях російських джерел. Telegram-канал Fighterbomber повідомляв, що Су-34 зазнав аварії "під час перебазування на інший аеродром у горах Північної Осетії", що не цілком відповідає "офіційній" версії про навчально-тренувальний політ.

Летів винищувач з аеродрому "Моздок" — звідси питання: куди прямував цей Су-34, коли розбився в горах за кілька десятків кілометрів від Грузії, адже поблизу військових аеродромів немає.

"Суто в теорії можна розглянути варіант перебазування до Сирії, але це знову ж таки досить дивний маршрут. Тому питання, що Су-34 вночі робив поблизу Гірського Дзуарікау, залишається відкритим", — зазначають аналітики.

Це вже не перша "небойова" втрата росіянами Су-34 з початку повномасштабного вторгнення, нагадали автори публікації. У вересні минулого року теж через "технічну несправність" екіпаж не зміг випустити одну зі стійок шасі — у підсумку був змушений катапультуватися. Ще один Су-34 упав у лютому 2023 року.

Нагадаємо, Україна вперше в історії уразила літак Cу-57 за 600 км від лінії фронту.