НОВИНИПрем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав лісові пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за останні десятиліття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції лісові пожежі назвали найбільшою екокатастрофою за останні десятиліття
Нам вдалося врятувати життя, але ми не втратили ліси та майно
Фото: DPA
Про це повідомляє Ekathimerini.
"Нам вдалося врятувати життя, але ми не втратили ліси та майно", - сказав Міцотакіс, описуючи лісові пожежі як "найбільшу екологічну катастрофу за останні декілька десятиліть".
Він також додав, що влада щодня стикалася з близько 100 активними пожежами.
Станом на четвер ситуація значно покращилася, адже більшість великих пожеж згасають. Проте прем'єр попередив, що небезпека утворення нових пожеж все ще існує.
"Ми в середині серпня, і зрозуміло, що попереду у нас важкі дні", - зазначив він.
Як повідомлялося, Грецію наприкінці липня охопили лісові пожежі через спеку. Загинули двоє людей, евакуйовані тисячі жителів і туристів. Щонайменше 1,3 тисячі будинків пошкоджені, з яких 300 повністю зруйновані, загалом вогонь знищив 84,5 тисячі гектарів.
Українські рятувальники у рамках надання допомоги у гасінні масштабних пожеж у Греції минулої доби проводили роботи поблизу міста Елініка.
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 пожежників на допомогу в боротьбі з лісовими пожежами в цій країні. 6 серпня зведений загін українських рятувальників прибув до Греції.
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13 08 2021 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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