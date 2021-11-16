Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Греції ресторани та кафе зачинилися на знак протесту

Ми підтримуємо карантинні заходи, але також потребуємо допомоги. Не забуваймо, що за останні 20 місяців ресторанний бізнес не працював щонайменше 9 місяців, а інші заклади без простору для гостей на вулиці були зачинені 12 місяців. Ми вже ніколи не повернемо ці гроші, тож зараз нам потрібне якесь рішення
По всій території Греції кав’ярні, кафе та ресторани зачинилися на знак протесту, вимагаючи від уряду фінансової підтримки на час пандемії.
У Греції ресторани та кафе зачинилися на знак протесту Фото: Netgazeti
Про це повідомляє Associated Press.
 
Зазначається, що серед основних вимог власників малого бізнесу до грецького уряду – надати субсидії на оренду та оголосити податкові канікули.
 
"Ми підтримуємо карантинні заходи, але також потребуємо допомоги. Не забуваймо, що за останні 20 місяців ресторанний бізнес не працював щонайменше 9 місяців, а інші заклади без простору для гостей на вулиці були зачинені 12 місяців. Ми вже ніколи не повернемо ці гроші, тож зараз нам потрібне якесь рішення", - заявив очільник асоціації малого бізнесу Греції Гіоргос Каватас.
 
В уряді заявили, що розглянуть вимоги протестувальників на цьому тижні. Наразі міністерство охорони здоров’я виступає за жорсткі карантинні обмеження, у тому числі для ресторанного бізнесу.
 
У Греції зараз спостерігається найбільша кількість випадків захворювання COVID-19 з моменту початку пандемії, а також найвищий рівень смертності від коронавірусної хвороби за останні пів року. При цьому приблизно третина населення не отримала жодної дози вакцини.
 
Як повідомлялося, згідно зі звітом ВООЗ, Європа знову опинилася в центрі пандемії за кількістю захворювань та смертей від COVID-19.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2021 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.