У Греції ресторани та кафе зачинилися на знак протесту

Ми підтримуємо карантинні заходи, але також потребуємо допомоги. Не забуваймо, що за останні 20 місяців ресторанний бізнес не працював щонайменше 9 місяців, а інші заклади без простору для гостей на вулиці були зачинені 12 місяців. Ми вже ніколи не повернемо ці гроші, тож зараз нам потрібне якесь рішення

По всій території Греції кав’ярні, кафе та ресторани зачинилися на знак протесту, вимагаючи від уряду фінансової підтримки на час пандемії.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що серед основних вимог власників малого бізнесу до грецького уряду – надати субсидії на оренду та оголосити податкові канікули.

"Ми підтримуємо карантинні заходи, але також потребуємо допомоги. Не забуваймо, що за останні 20 місяців ресторанний бізнес не працював щонайменше 9 місяців, а інші заклади без простору для гостей на вулиці були зачинені 12 місяців. Ми вже ніколи не повернемо ці гроші, тож зараз нам потрібне якесь рішення", - заявив очільник асоціації малого бізнесу Греції Гіоргос Каватас.

В уряді заявили, що розглянуть вимоги протестувальників на цьому тижні. Наразі міністерство охорони здоров’я виступає за жорсткі карантинні обмеження, у тому числі для ресторанного бізнесу.

У Греції зараз спостерігається найбільша кількість випадків захворювання COVID-19 з моменту початку пандемії, а також найвищий рівень смертності від коронавірусної хвороби за останні пів року. При цьому приблизно третина населення не отримала жодної дози вакцини.

Як повідомлялося, згідно зі звітом ВООЗ, Європа знову опинилася в центрі пандемії за кількістю захворювань та смертей від COVID-19.