CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПо всій території Греції кав’ярні, кафе та ресторани зачинилися на знак протесту, вимагаючи від уряду фінансової підтримки на час пандемії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції ресторани та кафе зачинилися на знак протесту
Ми підтримуємо карантинні заходи, але також потребуємо допомоги. Не забуваймо, що за останні 20 місяців ресторанний бізнес не працював щонайменше 9 місяців, а інші заклади без простору для гостей на вулиці були зачинені 12 місяців. Ми вже ніколи не повернемо ці гроші, тож зараз нам потрібне якесь рішення
Фото: Netgazeti
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що серед основних вимог власників малого бізнесу до грецького уряду – надати субсидії на оренду та оголосити податкові канікули.
"Ми підтримуємо карантинні заходи, але також потребуємо допомоги. Не забуваймо, що за останні 20 місяців ресторанний бізнес не працював щонайменше 9 місяців, а інші заклади без простору для гостей на вулиці були зачинені 12 місяців. Ми вже ніколи не повернемо ці гроші, тож зараз нам потрібне якесь рішення", - заявив очільник асоціації малого бізнесу Греції Гіоргос Каватас.
В уряді заявили, що розглянуть вимоги протестувальників на цьому тижні. Наразі міністерство охорони здоров’я виступає за жорсткі карантинні обмеження, у тому числі для ресторанного бізнесу.
У Греції зараз спостерігається найбільша кількість випадків захворювання COVID-19 з моменту початку пандемії, а також найвищий рівень смертності від коронавірусної хвороби за останні пів року. При цьому приблизно третина населення не отримала жодної дози вакцини.
Як повідомлялося, згідно зі звітом ВООЗ, Європа знову опинилася в центрі пандемії за кількістю захворювань та смертей від COVID-19.
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16 11 2021 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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