У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа Місцева влада евакуювала жителів із селищ Шинос, Вамваке, Агіа Сотіра, Мавролімні, Мазі та Параікевас. Поліція перекрила деякі дороги в регіоні

На півночі грецького міста Пелопоннес спалахнула масштабна лісова пожежа, яка призвела до евакуації жителів декількох селищ.

Фото: ANA-MPA

ЯЗа даними місцевих пожежників, вогонь спалахнув ще у середу вночі в сосновому лісі й вже встиг зруйнувати декілька будинків, повідомляє Ekathimerini. Місцева влада евакуювала жителів із селищ Шинос, Вамваке, Агіа Сотіра, Мавролімні, Мазі та Параікевас. Поліція перекрила деякі дороги в регіоні. Станом на ранок четверга, 20 травня, дим вже дійшов до столиці Афін. Зазначається, що нині в операції з гасіння стихійного лиха беруть участь 182 пожежника, 62 пожежні автомобілі, 17 літаків та три гелікоптери. Читайте також: У Південній Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу

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