НОВИНИНа півночі грецького міста Пелопоннес спалахнула масштабна лісова пожежа, яка призвела до евакуації жителів декількох селищ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа
Місцева влада евакуювала жителів із селищ Шинос, Вамваке, Агіа Сотіра, Мавролімні, Мазі та Параікевас. Поліція перекрила деякі дороги в регіоні
Фото: ANA-MPA
ЯЗа даними місцевих пожежників, вогонь спалахнув ще у середу вночі в сосновому лісі й вже встиг зруйнувати декілька будинків, повідомляє Ekathimerini.
Місцева влада евакуювала жителів із селищ Шинос, Вамваке, Агіа Сотіра, Мавролімні, Мазі та Параікевас. Поліція перекрила деякі дороги в регіоні.
Станом на ранок четверга, 20 травня, дим вже дійшов до столиці Афін.
Зазначається, що нині в операції з гасіння стихійного лиха беруть участь 182 пожежника, 62 пожежні автомобілі, 17 літаків та три гелікоптери.
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20 05 2021 12:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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