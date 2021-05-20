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У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа

Місцева влада евакуювала жителів із селищ Шинос, Вамваке, Агіа Сотіра, Мавролімні, Мазі та Параікевас. Поліція перекрила деякі дороги в регіоні
На півночі грецького міста Пелопоннес спалахнула масштабна лісова пожежа, яка призвела до евакуації жителів декількох селищ.
У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа Фото: ANA-MPA
ЯЗа даними місцевих пожежників, вогонь спалахнув ще у середу вночі в сосновому лісі й вже встиг зруйнувати декілька будинків, повідомляє Ekathimerini.
 
Місцева влада евакуювала жителів із селищ Шинос, Вамваке, Агіа Сотіра, Мавролімні, Мазі та Параікевас. Поліція перекрила деякі дороги в регіоні.
 
Станом на ранок четверга, 20 травня, дим вже дійшов до столиці Афін.
 
Зазначається, що нині в операції з гасіння стихійного лиха беруть участь 182 пожежника, 62 пожежні автомобілі, 17 літаків та три гелікоптери.
 
 
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20 05 2021 12:48
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