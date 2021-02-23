У Південній Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу

До гасіння вогню залучалися 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів

На південному сході Південної Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Yonhap.

Фото: Yonhap

Фото: Yonhap

Фото: Yonhap

За даними місцевої влади, пожежі спалахнули 21 лютого у гірських районах міст Андон та Єчхон. Вигоріло близько 255 гектарів лісу - це площа 357 футбольних полів.

До гасіння вогню залучалися 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів.

Зазначається, що посуха й сильні пориви вітру ускладнювали боротьбу з вогнем.

Влада припускає, що пожежа могла виникнути через спалювання сміття місцевими мешканцями.

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