Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Південній Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу

До гасіння вогню залучалися 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів
На південному сході Південної Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу.
У Південній Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Yonhap.

Фото: Yonhap

Фото: Yonhap

Фото: Yonhap

За даними місцевої влади, пожежі спалахнули 21 лютого у гірських районах міст Андон та Єчхон. Вигоріло близько 255 гектарів лісу - це площа 357 футбольних полів.

До гасіння вогню залучалися 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів.

Зазначається, що посуха й сильні пориви вітру ускладнювали боротьбу з вогнем.

Влада припускає, що пожежа могла виникнути через спалювання сміття місцевими мешканцями.

Читайте також: Нюрнберг оголосив стан катастрофи після пожежі на великій електростанції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2021 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Боротьба з COVID-19: як реагує світ на обмеження поїздок

Боротьба з COVID-19: як реагує світ на обмеження поїздок

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.