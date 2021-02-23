CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа південному сході Південної Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південній Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу
До гасіння вогню залучалися 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Yonhap.
Фото: Yonhap
Фото: Yonhap
Фото: Yonhap
За даними місцевої влади, пожежі спалахнули 21 лютого у гірських районах міст Андон та Єчхон. Вигоріло близько 255 гектарів лісу - це площа 357 футбольних полів.
До гасіння вогню залучалися 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів.
Зазначається, що посуха й сильні пориви вітру ускладнювали боротьбу з вогнем.
Влада припускає, що пожежа могла виникнути через спалювання сміття місцевими мешканцями.
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23 02 2021 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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