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У Греції туристів евакуювали через потужні лісові пожежі

Близько 700 пожежників кинули на боротьбу зі стихією цими вихідними, коли пожежі поширювалися завдяки сильному вітру та спекотним сухим умовам
Сотні людей евакуювали з готелів та пляжів Греції через лісові пожежі, що вирують по всій країні.
У Греції туристів евакуювали через потужні лісові пожежі Фото: REUTERS

Близько 700 пожежників кинули на боротьбу зі стихією цими вихідними, коли пожежі поширювалися завдяки сильному вітру та спекотним сухим умовам, заявили чиновники, повідомляє BBC.

Одна з найстрашніших пожеж на острові Самос змусила владу перемістити людей з кількох готелів.

У неділю глава цивільного захисту Греції попередив про "високий ризик" пожеж, які спалахнуть у кількох районах, зокрема у південному регіоні Пелопоннес та на Криті.

Пожежа на Самосі за вихідні призвела до евакуації близько 1000 туристів та місцевих із популярних пляжів на сході острова.

Судна берегової охорони забирали людей з пляжів Глікоріза та Протеї, яких потім доставили на критий спортивний стадіон у сусідньому місті Піфагорео.

Окремо двох людей заарештували в Пелопоннесі за навмисне розпалювання пожежі, повідомляє Ekathimerini. 

Один, як вважається, відповідальний за лісову пожежу в регіоні, а інший нібито розпочав три різні пожежі.

Нагадаємо, що близько 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.

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