У Греції туристів евакуювали через потужні лісові пожежі
Близько 700 пожежників кинули на боротьбу зі стихією цими вихідними, коли пожежі поширювалися завдяки сильному вітру та спекотним сухим умовам, заявили чиновники, повідомляє BBC.
Одна з найстрашніших пожеж на острові Самос змусила владу перемістити людей з кількох готелів.
У неділю глава цивільного захисту Греції попередив про "високий ризик" пожеж, які спалахнуть у кількох районах, зокрема у південному регіоні Пелопоннес та на Криті.
Пожежа на Самосі за вихідні призвела до евакуації близько 1000 туристів та місцевих із популярних пляжів на сході острова.
Судна берегової охорони забирали людей з пляжів Глікоріза та Протеї, яких потім доставили на критий спортивний стадіон у сусідньому місті Піфагорео.
Окремо двох людей заарештували в Пелопоннесі за навмисне розпалювання пожежі, повідомляє Ekathimerini.
Один, як вважається, відповідальний за лісову пожежу в регіоні, а інший нібито розпочав три різні пожежі.
Нагадаємо, що близько 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.
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