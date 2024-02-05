У Греції заявили, що не поставлятимуть ракети С-300 Україні

Про це заявив речник уряду Греції Павлос Маринакіс, повідомляє грецьке видання Parapolitika.

"Має бути межа фальшивим новинам, особливо коли вони зачіпають інтереси країни та її міжнародний імідж. Такого не існує, і я категорично заперечую це. Не було навіть наміру, що Греція ризикуватиме оборонним озброєнням країни", - заявив він.

Нагадаємо, що влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.