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У Греції заявили, що не поставлятимуть ракети С-300 Україні

05 лютого 2024, 16:33
У Греції заявили, що не поставлятимуть ракети С-300 Україні
Зенітний ракетний комплекс С-300. Фото: zn.ua
Інформація про постачання, яка раніше з'явилася в мережі, неправдива.

Греція не постачатиме Україні ракети С-300.

Про це заявив речник уряду Греції Павлос Маринакіс, повідомляє грецьке видання Parapolitika.

"Має бути межа фальшивим новинам, особливо коли вони зачіпають інтереси країни та її міжнародний імідж. Такого не існує, і я категорично заперечую це. Не було навіть наміру, що Греція ризикуватиме оборонним озброєнням країни", - заявив він.

Нагадаємо, що влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

 

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