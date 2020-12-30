У грудні держоблігацій продали на понад 100 мільярдів гривень
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, повідомляє "Економічна правда".
На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий.
Від продажу гривневих облігацій залучили 14,5 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:
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3 місяці за ставкою 10%;
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6 місяців за ставкою 10,75%;
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1 рік за ставкою 11,7%;
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1,5 роки за ставкою 11,75%;
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2 роки за ставкою 10,85%;
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3 роки за ставкою 12%;
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4 роки за ставкою 12,15%;
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5 років за ставкою 12,25%.
Від продажу тримісячного доларового випуску залучили 323 мільйони доларів за середньозваженою ставкою 2,9%.
Нагадаємо, що за словами прем'єра Дениса Шмигаля до кінця року Україна може розмістити облігацій на 1 мільярд доларів
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