У грудні держоблігацій продали на понад 100 мільярдів гривень На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий

29 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 23,6 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 115,9 мільярда гривень.

Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, повідомляє "Економічна правда". На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий. Від продажу гривневих облігацій залучили 14,5 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними: 3 місяці за ставкою 10%;

6 місяців за ставкою 10,75%;

1 рік за ставкою 11,7%;

1,5 роки за ставкою 11,75%;

2 роки за ставкою 10,85%;

3 роки за ставкою 12%;

4 роки за ставкою 12,15%;

5 років за ставкою 12,25%. Від продажу тримісячного доларового випуску залучили 323 мільйони доларів за середньозваженою ставкою 2,9%. Нагадаємо, що за словами прем'єра Дениса Шмигаля до кінця року Україна може розмістити облігацій на 1 мільярд доларів

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