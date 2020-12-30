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У грудні держоблігацій продали на понад 100 мільярдів гривень

На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий
29 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 23,6 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 115,9 мільярда гривень.
У грудні держоблігацій продали на понад 100 мільярдів гривень Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, повідомляє "Економічна правда".

На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий.

Від продажу гривневих облігацій залучили 14,5 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

  • 3 місяці за ставкою 10%;

  • 6 місяців за ставкою 10,75%;

  • 1 рік за ставкою 11,7%;

  • 1,5 роки за ставкою 11,75%;

  • 2 роки за ставкою 10,85%;

  • 3 роки за ставкою 12%;

  • 4 роки за ставкою 12,15%;

  • 5 років за ставкою 12,25%.

Від продажу тримісячного доларового випуску залучили 323 мільйони доларів за середньозваженою ставкою 2,9%.

Нагадаємо, що за словами прем'єра Дениса Шмигаля до кінця року Україна може розмістити облігацій на 1 мільярд доларів

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30 12 2020 09:53
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