У ГУР працюють над створенням флотилії FPV-дронів

Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Крила створює власну флотилію FPV-дронів-камікадзе. Наразі почався збір коштів на закупівлю 1 000 FPV-дронів для нового ударного угруповання.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МО у телеграм-каналі.

"Цей тип безпілотників на сьогоднішній день став по-справжньому революційним засобом ведення бою. Адже FPV (First Person View) дрони дають змогу збирати безцінну розвідувальну інформацію і використовуються буквально як снайперська зброя з відстані до 10 кілометрів", – йдеться у повідомленні.

У ГУР також зазначили, що встановлені камери і сучасні засоби на зв'язку на цих копетархах "допоможуть зберегти життя українським захисникам", а також "ефективно знищувати техніку і особовий склад ворога".

Нагадаємо, Тімоті Снайдер майже зібрав необхідні $1,25 млн для захисту України від БПЛА.