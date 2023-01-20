У ГУР працюють над створенням флотилії FPV-дронів
Про це повідомляє прес-служба ГУР МО у телеграм-каналі.
"Цей тип безпілотників на сьогоднішній день став по-справжньому революційним засобом ведення бою. Адже FPV (First Person View) дрони дають змогу збирати безцінну розвідувальну інформацію і використовуються буквально як снайперська зброя з відстані до 10 кілометрів", – йдеться у повідомленні.
У ГУР також зазначили, що встановлені камери і сучасні засоби на зв'язку на цих копетархах "допоможуть зберегти життя українським захисникам", а також "ефективно знищувати техніку і особовий склад ворога".
Нагадаємо, Тімоті Снайдер майже зібрав необхідні $1,25 млн для захисту України від БПЛА.