У ГУР підтвердили смерть зрадника Іллі Киви

У Головному управлінні розвідки Міноборони Україні підтвердили смерть зрадника і екснардепа Іллі Киви.

У рф знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача Іллю Киву.

Таку інформацію підтвердив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Можемо підтвердити, що Кива - "всьо". І така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", - сказав він.

Нагадаємо, що 6 грудня у рф знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача, екснардепа Іллю Киву. Спочатку про це повідомив пропагандистський телеканал РЕН ТВ з посиланням на власні джерела. Тіло ексдепутата Верховної Ради України Іллі Киви знайшли у підмосковному котеджному селищі в Одинцовому. Злочинця нібито ліквідували зі стрілецької зброї.