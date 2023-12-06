У ГУР підтвердили смерть зрадника Іллі Киви
У рф знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача Іллю Киву.
Таку інформацію підтвердив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Можемо підтвердити, що Кива - "всьо". І така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", - сказав він.
Нагадаємо, що 6 грудня у рф знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача, екснардепа Іллю Киву. Спочатку про це повідомив пропагандистський телеканал РЕН ТВ з посиланням на власні джерела. Тіло ексдепутата Верховної Ради України Іллі Киви знайшли у підмосковному котеджному селищі в Одинцовому. Злочинця нібито ліквідували зі стрілецької зброї.