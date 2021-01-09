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У Харківській області бойовика "ЛНР" засудили до 8 років ув'язнення

Правоохоронці затримали громадянина України у березні поточного року
Харківський районний суд Луганської області засудив бойовика "ЛНР" до 8 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.
У Харківській області бойовика "ЛНР" засудили до 8 років ув Фото: news.pn

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці затримали громадянина України у березні поточного року.

У СБУ нагадали, що у травні 2014 року чоловік вступив до складу незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса" та зі зброєю в руках охороняв позиції терористичної організації "ЛНР". Також він вів активні розвідувальні дії по збору даних про позиції підрозділів українських військових, задіяних у проведенні АТО/ООС.

"Отримавши бойове поранення, він переїхав на лікування до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство "за заслуги". Але замість паспорта РФ отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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01 09 2021 12:37
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