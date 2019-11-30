У Харкові через вибух газового балона в гаражі загинули три людини
Інцидент стався близько 5:30 в суботу, 30 листопада, в Індустріальному районі.
"Правоохоронці попередньо встановили, що в гаражному кооперативі сталася пожежа гаража, в якому був автомобіль "ВАЗ 2108". В результаті пожежі вибухнув газовий балон і обрушилися бетонні перекриття", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.
На місце події прибули співробітники ДержНС. Після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілі тіла.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та особи загиблих.
Нагадаємо, що у Києві на вулиці Олеся Гончара близько 23:00 21 листопада стався вибух у під'їзді житлового будинку. Ніхто не постраждав, але всередині пошкоджено внутрішнє оздоблення.
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