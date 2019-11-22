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У Києві у під'їзді багатоповерхівки стався вибух

За попередньою інформацією, у шахті ліфта здетонував невідомий пристрій
У Києві на вулиці Олеся Гончара близько 23:00 21 листопада стався вибух у під'їзді житлового будинку. Ніхто не постраждав, але всередині пошкоджено внутрішнє оздоблення.
У Києві у під Фото: ria.ru

На місці події знайшли деформовані металеві фрагменти, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook, передає LB.ua.

"Дільничні провели поквартирний обхід та опитали свідків й мешканців будинку. Також вони вилучили деформовані металеві фрагменти, які відправили на експертизу", - уточнили правоохоронці.

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучили записи з камер відеоспостереження і встановлюють причетних до вибуху.

Як пише "Інформатор", вибух стався у шахті ліфта. Що саме вибухнуло - невідомо.

"Про силу вибуху говорила така картина на місці: біля під'їзду будинку є два входи, вхід у ліфт - лише з боку двору. Але вікна винесло з обох сторін парадного, також з обох сторін було видно пошкодження стін", - додали у ЗМІ.

Нагадаємо, що у Києві на Троєщині в гуртожитку стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.

 
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22 11 2019 11:40
ТЕГИ: вибух
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