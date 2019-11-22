У Києві у під'їзді багатоповерхівки стався вибух
На місці події знайшли деформовані металеві фрагменти, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook, передає LB.ua.
"Дільничні провели поквартирний обхід та опитали свідків й мешканців будинку. Також вони вилучили деформовані металеві фрагменти, які відправили на експертизу", - уточнили правоохоронці.
Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучили записи з камер відеоспостереження і встановлюють причетних до вибуху.
Як пише "Інформатор", вибух стався у шахті ліфта. Що саме вибухнуло - невідомо.
"Про силу вибуху говорила така картина на місці: біля під'їзду будинку є два входи, вхід у ліфт - лише з боку двору. Але вікна винесло з обох сторін парадного, також з обох сторін було видно пошкодження стін", - додали у ЗМІ.
Нагадаємо, що у Києві на Троєщині в гуртожитку стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.
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