У Києві у під'їзді багатоповерхівки стався вибух

За попередньою інформацією, у шахті ліфта здетонував невідомий пристрій

У Києві на вулиці Олеся Гончара близько 23:00 21 листопада стався вибух у під'їзді житлового будинку. Ніхто не постраждав, але всередині пошкоджено внутрішнє оздоблення.

На місці події знайшли деформовані металеві фрагменти, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook, передає LB.ua.

"Дільничні провели поквартирний обхід та опитали свідків й мешканців будинку. Також вони вилучили деформовані металеві фрагменти, які відправили на експертизу", - уточнили правоохоронці.

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучили записи з камер відеоспостереження і встановлюють причетних до вибуху.

Як пише "Інформатор", вибух стався у шахті ліфта. Що саме вибухнуло - невідомо.

"Про силу вибуху говорила така картина на місці: біля під'їзду будинку є два входи, вхід у ліфт - лише з боку двору. Але вікна винесло з обох сторін парадного, також з обох сторін було видно пошкодження стін", - додали у ЗМІ.

Нагадаємо, що у Києві на Троєщині в гуртожитку стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.