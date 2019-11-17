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У Києві стався вибух в гуртожитку, двоє людей загинули

У Києві на Троєщині в гуртожитку стався вибуху, внаслідок якого загинуло двоє людей.
У Києві стався вибух в гуртожитку, двоє людей загинули Скрін

«Близько 21:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою негайно прибули керівництво головного управління поліції, слідчо-оперативні групи та спеціалісти вибухотехнічної служби», — йдеться в повідомленні, передає "Громадське".

Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що неподалік від узбережжя Саудівської Аравії в Червоному морі сталися вибух і пожежа на борту іранського нафтового танкера.

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17 11 2019 11:30
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