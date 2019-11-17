CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на Троєщині в гуртожитку стався вибуху, внаслідок якого загинуло двоє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві стався вибух в гуртожитку, двоє людей загинули
Скрін
«Близько 21:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою негайно прибули керівництво головного управління поліції, слідчо-оперативні групи та спеціалісти вибухотехнічної служби», — йдеться в повідомленні, передає "Громадське".
Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, що неподалік від узбережжя Саудівської Аравії в Червоному морі сталися вибух і пожежа на борту іранського нафтового танкера.
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