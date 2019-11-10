Біля берегів Саудівської Аравії стався вибух на борту іранського танкера

Відносини між Іраном та Саудівською Аравією останнім часом стають дедалі більш напруженими

Неподалік від узбережжя Саудівської Аравії в Червоному морі сталися вибух і пожежа на борту іранського нафтового танкера.

"Дві ракети завдали удару по іранському танкеру, який подорожував через Червоне море біля узбережжя Саудівської Аравії, заявили іранські чиновники" - передає "Громадське".

За даними ЗМІ, вибух стався, коли танкер перебував у близько 100 кілометрах від саудівського портового міста Джедда. Наближене до організації "Корпус вартових ісламської революції" агентство Nour, повідомляє, що ніхто з екіпажу не постраждав.

Водночас агентство Іранське державне телебачення повідомляє, що вибух спричинив серйозні ушкодження судна і витік нафти у відкрите море.

Відносини між Іраном та Саудівською Аравією останнім часом стають дедалі більш напруженими. Кілька тижнів тому іранську владу звинуватили в організації нападу дронів на саудівські нафтові заводи. Натомість Іран заперечує будь-яку причетність до атаки.

Нагадаємо,що у столиці Афганістану, Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули щонайменше 63 людини.