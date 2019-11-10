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Біля берегів Саудівської Аравії стався вибух на борту іранського танкера

Відносини між Іраном та Саудівською Аравією останнім часом стають дедалі більш напруженими
Неподалік від узбережжя Саудівської Аравії в Червоному морі сталися вибух і пожежа на борту іранського нафтового танкера.
Біля берегів Саудівської Аравії стався вибух на борту іранського танкера ТСН

"Дві ракети завдали удару по іранському танкеру, який подорожував через Червоне море біля узбережжя Саудівської Аравії, заявили іранські чиновники" - передає "Громадське".

За даними ЗМІ, вибух стався, коли танкер перебував у близько 100 кілометрах від саудівського портового міста Джедда. Наближене до організації "Корпус вартових ісламської революції" агентство Nour, повідомляє, що ніхто з екіпажу не постраждав.

Водночас агентство Іранське державне телебачення повідомляє, що вибух спричинив серйозні ушкодження судна і витік нафти у відкрите море.

Відносини між Іраном та Саудівською Аравією останнім часом стають дедалі більш напруженими. Кілька тижнів тому іранську владу звинуватили в організації нападу дронів на саудівські нафтові заводи. Натомість Іран заперечує будь-яку причетність до атаки.

Нагадаємо,що у столиці Афганістану, Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули щонайменше 63 людини.

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11 10 2019 11:00
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