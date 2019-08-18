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Вибух на весіллі в Афганістані: 63 загиблих

Свідки вибуху розповідають, що терорист-смертник підірвав вибухівку під час весільної церемонії
У столиці Афганістану, Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули щонайменше 63 людини.
Вибух на весіллі в Афганістані: 63 загиблих Фото: EPA

Вибух стався 17 серпня близько 22:40 за місцевим часом в районі, населеному в основному мусульманами-шиїтами, повідомляє BBC.

"Всі вибігли на вулицю, люди кричали і плакали. Протягом приблизно 20 хвилин зал був повний диму. Майже всі в секції для чоловіків або мертві, або поранені. Тепер, через дві години після вибуху, вони все ще виносять тіла із залу", - говорить про теракт один з гостей.


Фото: EPA

Прес-секретар міністерства внутрішніх справ Афганістану підтвердив, що в результаті вибуху є жертви серед мирного населення, але уточнив, що подробиці ще невідомі.

Вранці 17 серпня BBC повідомило, що у результаті вибуху загинули щонайменше 63 людини і понад 180 отримали поранення.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.

Представники "Талібану" заперечують свою причетність до вибуху, але президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що таліби не можуть зняти з себе провину за те, що трапилося. У Twitter глави держави йдеться, що "Талібан" надає платформу для терористів.

Гані також повідомив про скликання екстреного засідання з питань безпеки.

Нагадаємо, що 12 серпня США і терористи "Талібану" провели успішні переговори щодо завершення 18-річної війни в Афганістані.

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