У Харкові чоловік викрав авто і скоїв подвійне ДТП: постраждала 14-річна дівчинка
Інформація про аварію на вулиці Полтавський Шлях надійшло близько 13:30, повідомляє поліція Харківщини.
Попередньо, водій "Mercedes" не впорався з керуванням та зіткнувся з автівкою "Daewoo", а після цього зіткнувся з мікроавтобусом "Renault".
"В результаті аварії постраждала 14-річна пасажирка "Daewoo". Із травмами ноги вона доставлена до Харківської міської клінічної лікарні", - повідомили правоохоронці.
Поліцейські встановили, що 23-річний чоловік, який перебував за кермом "Mercedes", не є власником автівки та викрав її сьогодні вранці.
Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Поліцейські з'ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, що в Орловській області Росії на трасі зіткнулися рейсовий автобус з України і вантажний автомобіль "КамАЗ". Після зіткнення автобус перекинувся в кювет, в результаті ДТП постраждала 21 людина.
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