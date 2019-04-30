У Харкові чоловік викрав авто і скоїв подвійне ДТП: постраждала 14-річна дівчинка

"В результаті аварії постраждала 14-річна пасажирка "Daewoo". Із травмами ноги вона доставлена до Харківської міської клінічної лікарні"

У Харкові 30 квітня чоловік викрав "Mercedes" і скоїв на ньому подвійне ДТП, унаслідок якого постраждала 14-річна дівчинка. Підозрюваного у крадіжці та аварії 23-річного чоловіка затримали поліцейські.

Інформація про аварію на вулиці Полтавський Шлях надійшло близько 13:30, повідомляє поліція Харківщини.

Попередньо, водій "Mercedes" не впорався з керуванням та зіткнувся з автівкою "Daewoo", а після цього зіткнувся з мікроавтобусом "Renault".

"В результаті аварії постраждала 14-річна пасажирка "Daewoo". Із травмами ноги вона доставлена до Харківської міської клінічної лікарні", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські встановили, що 23-річний чоловік, який перебував за кермом "Mercedes", не є власником автівки та викрав її сьогодні вранці.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Поліцейські з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, що в Орловській області Росії на трасі зіткнулися рейсовий автобус з України і вантажний автомобіль "КамАЗ". Після зіткнення автобус перекинувся в кювет, в результаті ДТП постраждала 21 людина.