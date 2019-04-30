У Росії перекинувся автобус з українцями, постраждала 21 людина
"Автобус рейсовий, їхав з Києва. Усі постраждалі - це громадяни України", - розповіли в екстрених службах Орловської області, повідомляють російські ЗМІ.
Голова Кромського району Іван Мітін повідомив, що ДТП сталася на трасі М-2 "Крим" у Кромському районі. З 54 осіб, які перебували в автобусі, постраждали 26. Усі, хто отримав незначні травми, тимчасово розміщені в місцевому готелі.
Зараз у Кромській центральній районній лікарні перебувають 12 осіб. Один із постраждалих - у тяжкому стані.
"Водія прооперували. Він залишається в лікарні, в хірургічному відділенні. Його стан тяжкий. Багато крові втратив. У нього ампутація ноги", - розповіли в лікарні. У більшості інших постраждалих - травми середньої тяжкості.
Як повідомив виданню "Українська правда" заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, усього в автобусі було 52 українці.
"Консул підтримує постійний зв'язок з черговими УМВС і МНС. Родичів постраждалих поінформували", - розповів він.
Нагадаємо, що троє громадян України загинули в результаті наїзду автомобіля на групу з п’яти осіб, які йшли по дорозі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО