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У Росії перекинувся автобус з українцями, постраждала 21 людина

Водієві автобуса ампутували ногу
В Орловській області Росії на трасі зіткнулися рейсовий автобус з України і вантажний автомобіль "КамАЗ". Після зіткнення автобус перекинувся в кювет, в результаті ДТП постраждала 21 людина.
У Росії перекинувся автобус з українцями, постраждала 21 людина Фото: з вільних джерел

"Автобус рейсовий, їхав з Києва. Усі постраждалі - це громадяни України", - розповіли в екстрених службах Орловської області, повідомляють російські ЗМІ.

Голова Кромського району Іван Мітін повідомив, що ДТП сталася на трасі М-2 "Крим" у Кромському районі. З 54 осіб, які перебували в автобусі, постраждали 26. Усі, хто отримав незначні травми, тимчасово розміщені в місцевому готелі.

Зараз у Кромській центральній районній лікарні перебувають 12 осіб. Один із постраждалих - у тяжкому стані.

"Водія прооперували. Він залишається в лікарні, в хірургічному відділенні. Його стан тяжкий. Багато крові втратив. У нього ампутація ноги", - розповіли в лікарні. У більшості інших постраждалих - травми середньої тяжкості.

Як повідомив виданню "Українська правда" заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, усього в автобусі було 52 українці.

"Консул підтримує постійний зв'язок з черговими УМВС і МНС. Родичів постраждалих поінформували", - розповів він.

Нагадаємо, що троє громадян України загинули в результаті наїзду автомобіля на групу з п’яти осіб, які йшли по дорозі.

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30 04 2019 11:55
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