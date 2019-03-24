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У Польщі трьох українців на смерть збив автомобіль

Пішоходи йшли невідповідною смугою руху, порушуючи правила дорожнього руху
Троє громадян України загинули в результаті наїзду автомобіля на групу з п’яти осіб, які йшли по дорозі.
У Польщі трьох українців на смерть збив автомобіль Фото: Укрінформ

Трагедія сталася в суботу ввечері на дорозі місцевого значення в населеному пункті Бжезнік неподалік міста Болеславец Нижньосілезького воєводства (південний захід РП), повідомляє "Укрінформ".

Як зазначається, у групу з п’яти осіб врізався легковий автомобіль BMW, в результаті чого на місці загинули 18-річна дівчина та двоє хлопців віком 24 та 25 років.

За попередньою інформацією поліції, пішоходи йшли невідповідною смугою руху, порушуючи правила дорожнього руху. Вони також не мали на собі відблискуючих елементів. Пшоходи, які вижили в результаті зіткнення, були у нетверезому стані.

Як зазначається, водій BMW був тверезим.

На місці події працювала слідча група поліції.

Нагадаємо, що в Одесі BMW врізався в припарковане авто і електроопору, а потім загорівся, дві людини загинули.

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24 03 2019 20:57
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