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У Харкові евакуювали ТЦ "Дафі" через хибне повідомлення про мінування

У місті тепер щодня щось "мінують".
У Харкові 4 травня через хибне повідомлення про мінування довелося евакуювати 1267 осіб з торгового центру "Дафі" на вулиці Героїв праці.
У Харкові евакуювали ТЦ "Дафі" через хибне повідомлення про мінування Фото: facebook.com/police.kharkov

У ході перевірки 10 тисяч квадратних метрів приміщень і прилеглої території вибухівки не знайшли, повідомляє "LB"

Також у суботу перевіряли на наявність вибухівки готель "Дружба" на проспекті Гагаріна. Там експерти теж не знайшли небезпечних предметів. 

Нагадаємо, що раніше поліція шукала вибухівку на харківському вокзалі і в аеропорту

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04 05 2019 20:29
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