CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові 4 травня через хибне повідомлення про мінування довелося евакуювати 1267 осіб з торгового центру "Дафі" на вулиці Героїв праці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові евакуювали ТЦ "Дафі" через хибне повідомлення про мінування
У місті тепер щодня щось "мінують".
Фото: facebook.com/police.kharkov
У ході перевірки 10 тисяч квадратних метрів приміщень і прилеглої території вибухівки не знайшли, повідомляє "LB"
Також у суботу перевіряли на наявність вибухівки готель "Дружба" на проспекті Гагаріна. Там експерти теж не знайшли небезпечних предметів.
Нагадаємо, що раніше поліція шукала вибухівку на харківському вокзалі і в аеропорту
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04 05 2019 20:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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