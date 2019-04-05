У Харкові евакуювали ТЦ "Дафі" через хибне повідомлення про мінування

У місті тепер щодня щось "мінують".

У Харкові 4 травня через хибне повідомлення про мінування довелося евакуювати 1267 осіб з торгового центру "Дафі" на вулиці Героїв праці.

У ході перевірки 10 тисяч квадратних метрів приміщень і прилеглої території вибухівки не знайшли, повідомляє "LB"

Також у суботу перевіряли на наявність вибухівки готель "Дружба" на проспекті Гагаріна. Там експерти теж не знайшли небезпечних предметів.

Нагадаємо, що раніше поліція шукала вибухівку на харківському вокзалі і в аеропорту