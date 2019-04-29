У Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль: водій у важкому стані, - ОНОВЛЕНО

Чоловіка у важкому неконтактному стані доставили до лікарні

У Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль на вулиці Старо-Григорівській, у результаті чого постраждав 45-річний водій авто, житель Зміїва.

Подія сталася 28 квітня близько 16:46.

"Невідомий кинув гранату через вікно в автомобіль "Toyota". Від вибуху постраждав 45-річний водій автівки, мешканець міста Зміїв Харківської області", - повідомляє поліція Харківської області.

Згодом за скоєння злочину поліцейські затримали 33-річного харків'янина.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Поліція встановлює всі обставини події.

Оновлення. Суспільний мовник UA: Харків з посиланням на директора центру екстреної медичної допомоги повідомив, що постраждалий водій знаходиться в задовільному стані, але йому довелося ампутувати обидві гомілки. Чоловік також отримав множинні осколкові поранення передпліччя.

За словами спікера Нацполіціі області Олени Собольовськой, підозрюваний в момент скоєння злочину знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських.