У Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль: водій у важкому стані, - ОНОВЛЕНО
Подія сталася 28 квітня близько 16:46.
"Невідомий кинув гранату через вікно в автомобіль "Toyota". Від вибуху постраждав 45-річний водій автівки, мешканець міста Зміїв Харківської області", - повідомляє поліція Харківської області.
Згодом за скоєння злочину поліцейські затримали 33-річного харків'янина.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.
Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Поліція встановлює всі обставини події.
Оновлення. Суспільний мовник UA: Харків з посиланням на директора центру екстреної медичної допомоги повідомив, що постраждалий водій знаходиться в задовільному стані, але йому довелося ампутувати обидві гомілки. Чоловік також отримав множинні осколкові поранення передпліччя.
За словами спікера Нацполіціі області Олени Собольовськой, підозрюваний в момент скоєння злочину знаходився в стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських.
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