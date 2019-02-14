У Харкові організували фейковий "мітинг" на підтримку серійного убивці Онопрієнка

"Вирішив перевірити - чи поведуться харків'яни. Тільки за першу добу мені подзвонили близько 150-ти осіб"

У Харкові 13 лютого пройшов фейковий мітинг на підтримку покійного українського серійного вбивці Анатолія Онопрієнка, якого нібито висунули "кандидатом у президенти".

Фейковий мітинг організували журналісти місцевого видання 057.ua спільно з ветераном АТО.

Журналісти пояснили, що до них звернувся ветеран бойових дій на Донбасі Андрій з проханням допомогти організувати "мітинг". Він розповів, що надихнувся роликами пранкерів, які раніше організували фейковий мітинг в Одесі та Києві.

"Вирішив перевірити - чи поведуться харків'яни. Тільки за першу добу мені подзвонили близько 150-ти осіб", - розповів він.

У мережі опубліковано оголошення з пропозицією прийти на площу Конституції у Харкові і підтримати "кандидата в президенти" Анатолія Онопрієнка. Учасникам мітингу пообіцяли заплатити по 1 тисячі гривень.

Однак багато людей не спромоглися перевірити, хто такий Онопрієнко, і почали подавати заявки на участь у "мітингу".

"Ми спеціально вирішили вибрати у кандидати не існуючого політика, а таку одіозну особистість, щоб показати, що любителям "легкої наживи" абсолютно все одно за кого голосувати. І замість Онопрієнко ми могли підставити будь-яке прізвище, будь то Мілошевич, Мадуро або Захарченко, це не змінило б нічого", - розповіли журналісти.

На "мітинг" прийшли набагато менше людей, ніж заявлялось. "Хтось додумався прочитати хто такий Онопрієнко, хтось злякався, а хтось просто не захотів", - йдеться у матеріалі.

О 16:00 на площі Конституції зібралось трохи більше сотні людей. Андрію, який погодився "координувати" натовп, вдалося згрупувати людей біля Пам'ятника незалежності.

Ветеран попросив людей проскандувати: "Онопрієнко - це ми!", "Онопрієнко - це сила!" і "Онопрієнко - майбутнє України!". "Мітингувальники" легко це зробили.

Більш того, вони на камеру запевняли, що будуть голосувати саме за Онопрієнка, хоча "його передвиборну програму ще не читали".

"Організатори" вже через годину покинули його і невдовзі почали отримувати десятки дзвінків із вимогою заплатити учасникам тисячу гривень.

"Багато хто може вважати це провокацією і це буде так. Цим експериментом ми показали, що є і ті люди, які готові легко продати себе кому завгодно", - підкреслили журналісти.

Нагадаємо, що в Одесі кілька сотень людей зібралися в центрі біля пам'ятника Дюку для участі в проплаченому мітингу на підтримку неіснуючого кандидата в президенти.