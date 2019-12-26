У Харкові поліцейські вилучили 12 тонн нелегального спирту
З 25 грудня поліцейські почали перевірку об'єктів можливого незаконного обігу спирту, а саме складів, баз, гаражних кооперативів і інших закладів. В одному з гаражів, в якому незаконно здійснювався розлив спирту, вилучили 12 тонн, передає LB.ua.
За інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва і сировини. Поліція встановлює особи, причетні до цього факту.
Нагадаємо, що Народні депутати також підтримали скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання вдвічі.
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