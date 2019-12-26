Під час загальних профілактичних заходів з протидії нелегальному обігу спирту та лікеро-горілчаних виробів 25 грудня у Харкові поліцейські вилучили 12 тонн нелегального спирту.

З 25 грудня поліцейські почали перевірку об'єктів можливого незаконного обігу спирту, а саме складів, баз, гаражних кооперативів і інших закладів. В одному з гаражів, в якому незаконно здійснювався розлив спирту, вилучили 12 тонн, передає LB.ua.

За інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва і сировини. Поліція встановлює особи, причетні до цього факту.

Нагадаємо, що Народні депутати також підтримали скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання вдвічі.