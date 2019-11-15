Рада зробила крок до скасування державної монополії на виробництво спирту

Про це повідомляється на сторінці законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" на офіційному сайті Ради

Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.

Народні депутати також підтримали скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання вдвічі, передає "Економічна правда".

Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 14 листопада рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні цей законопроект.

Законопроект передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроект передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський запропонував скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.