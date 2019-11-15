Рада зробила крок до скасування державної монополії на виробництво спирту
Народні депутати також підтримали скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання вдвічі, передає "Економічна правда".
Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 14 листопада рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні цей законопроект.
Законопроект передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.
У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроект передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський запропонував скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.
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