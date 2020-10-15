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Перший з об'єктів "Укрспирту" приватизували за 55 мільйонів

Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".
Перший з об Фото: alcoexpert.ru

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Фонду.

Зазначається, що на аукціон об'єкт виставили зі стартовою ціною 49,5 млн грн.

"Зростання ціни від стартової вдалося досягти завдяки продуманим алгоритмам проведення приватизаційних аукціонів - які мотивують учасників пропонувати вищу ціну від стартової вже на етапі подання заявок.

Компанія-переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні. Разом із тим, через захищеність інформації про кількість учасників аукціону до початку його проведення, учасник запропонував ціну вищу за стартову на більше ніж 5 млн грн для отримання переваги на випадок можливої конкуренції під час торгів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Немирівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

За даними порталу YouControl, основним видом діяльності ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Також серед видів діяльності компанії: 

  • Виробництво олії та тваринних жирів

  • Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

  • Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

  • Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

  • Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.

  • Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

  • Оптова торгівля напоями.

Відповідно до реєстру, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.

Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів - Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.

Нагадаємо, що раніше Рада зробила крок до скасування державної монополії на виробництво спирту

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15 10 2020 12:15
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