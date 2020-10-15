Перший з об'єктів "Укрспирту" приватизували за 55 мільйонів

Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Фонду.

Зазначається, що на аукціон об'єкт виставили зі стартовою ціною 49,5 млн грн.

"Зростання ціни від стартової вдалося досягти завдяки продуманим алгоритмам проведення приватизаційних аукціонів - які мотивують учасників пропонувати вищу ціну від стартової вже на етапі подання заявок.

Компанія-переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні. Разом із тим, через захищеність інформації про кількість учасників аукціону до початку його проведення, учасник запропонував ціну вищу за стартову на більше ніж 5 млн грн для отримання переваги на випадок можливої конкуренції під час торгів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Немирівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

За даними порталу YouControl, основним видом діяльності ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Також серед видів діяльності компанії:

Виробництво олії та тваринних жирів

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Оптова торгівля напоями.

Відповідно до реєстру, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.

Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів - Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.

Нагадаємо, що раніше Рада зробила крок до скасування державної монополії на виробництво спирту