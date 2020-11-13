Приватизація: Марилівський спиртзавод "Укрспирту" купив іноземний інвестор

Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Про те, що переможцем аукціону стала Zernoff, у Facebook повідомила заступник голови Мінекономіки Світлана Панаіотіді, пише "Економічна правда"

"За результатами аукціону стартова ціна окремого майна Марилівського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту зросла більше, ніж у 2 рази (за 54,7 млн стартових) і становить 120 млн грн, які незабаром надійдуть до бюджету. Вітаю нового інвестора підприємство "ZERNOFF" з цією подією. Таки іноземний інвестор", - написала вона.

Компанія Zernoff заснована у 2001 році, засновником є румунська компанія Viteza Optim, а кінцевими бенефіціарами - Георгій Козовякін і Денис Чібізов.

На офіційному сайті Zernoff йдеться, що компанія позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

"Новий модернізований завод почав свою роботу в 2015 році, і ми з гордістю можемо сказати, що зараз ми лідери як на місцевому ринку, так і в чорноморському регіоні. Ми досягли виробничої потужності в розмірі 3 млн літрів спирту, 2 400 тонн DDGS і 450 тонн CO2 щомісяця", - йдеться у повідомленні на сайті Zernoff.

Нагадаємо, що раніше перший з об'єктів "Укрспирту" приватизували за 55 мільйонів