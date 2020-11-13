Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Приватизація: Марилівський спиртзавод "Укрспирту" купив іноземний інвестор

Ціна - 120 мільйнів гривень
Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.
Приватизація: Марилівський спиртзавод "Укрспирту" купив іноземний інвестор Фото: kazakh-zerno.kz

Про те, що переможцем аукціону стала Zernoff, у Facebook повідомила заступник голови Мінекономіки Світлана Панаіотіді, пише "Економічна правда" 

"За результатами аукціону стартова ціна окремого майна Марилівського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту зросла більше, ніж у 2 рази (за 54,7 млн стартових) і становить 120 млн грн, які незабаром надійдуть до бюджету. Вітаю нового інвестора підприємство "ZERNOFF" з цією подією. Таки іноземний інвестор", - написала вона.

Компанія Zernoff заснована у 2001 році, засновником є румунська компанія Viteza Optim, а кінцевими бенефіціарами - Георгій Козовякін і Денис Чібізов.

На офіційному сайті Zernoff йдеться, що компанія позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

"Новий модернізований завод почав свою роботу в 2015 році, і ми з гордістю можемо сказати, що зараз ми лідери як на місцевому ринку, так і в чорноморському регіоні. Ми досягли виробничої потужності в розмірі 3 млн літрів спирту, 2 400 тонн DDGS і 450 тонн CO2 щомісяця", - йдеться у повідомленні на сайті Zernoff.

Нагадаємо, що раніше перший з об'єктів "Укрспирту" приватизували за 55 мільйонів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2020 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.