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Великолюбінський спиртзавод приватизували за 55 мільйонів – Фонд держмайна

Це вже сімнадцятий успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт»
Приватизовано сімнадцятий об'єкт ДП «Укрспитр» – окреме майно Великолюбінського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту продали на аукціоні за 55,01 млн грн.
Великолюбінський спиртзавод приватизували за 55 мільйонів – Фонд держмайна Фото: alcoexpert.ru

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Зазначається, що на участь в аукціоні була подана лише одна заявка, при цьому, вартість Великолюбінського МПД зросла у 1,83 раза, зі стартових 29,97 млн грн до 55,01 млн грн.

Таке зростання ціни, пояснюють у ФДМУ, зумовлено дією алгоритмів онлайн-аукціонів, які мотивують учасників робити високі початкові цінові пропозиції, від яких залежить подальша конкурентна перевага під час торгів.

Наголошується, що це вже сімнадцятий успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», яку проводить Фонд державного майна в рамках демонополізації спиртової галузі.

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25 12 2020 16:32
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