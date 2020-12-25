Великолюбінський спиртзавод приватизували за 55 мільйонів – Фонд держмайна

Це вже сімнадцятий успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт»

Приватизовано сімнадцятий об'єкт ДП «Укрспитр» – окреме майно Великолюбінського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту продали на аукціоні за 55,01 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Зазначається, що на участь в аукціоні була подана лише одна заявка, при цьому, вартість Великолюбінського МПД зросла у 1,83 раза, зі стартових 29,97 млн грн до 55,01 млн грн.

Таке зростання ціни, пояснюють у ФДМУ, зумовлено дією алгоритмів онлайн-аукціонів, які мотивують учасників робити високі початкові цінові пропозиції, від яких залежить подальша конкурентна перевага під час торгів.

Наголошується, що це вже сімнадцятий успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», яку проводить Фонд державного майна в рамках демонополізації спиртової галузі.

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