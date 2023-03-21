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ПОЛІТИКА

Фонд держмайна заявив про посилення безпеки даних

21 березня 2023, 12:10
Фонд держмайна заявив про посилення безпеки даних
Фото: з вільних джерел
Партнерство з Google допоможе державі щорічно зекономити до 21,5 млн грн.

Фонд держмайна посилює кібербезпеку та централізує роботу з документами - отримав доступ до бізнес-акаунтів Google та необмежений доступ до хмарного сховища.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Фонд держмайна отримав доступ до бізнес-акаунтів Google та необмежений доступ до хмарного сховища. Доступ до цих ресурсів отримують всі співробітники фонду та більшості державних підприємств, які знаходяться в управлінні фонду. Партнерство з Google допоможе державі щорічно зекономити до 21,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Google Workspace надасть Фонду можливість використовувати електронну пошту та календар для планування зустрічей та координації роботи, чат для комунікації та співпраці з колегами, а також Google Drive для зберігання та обміну документами.

Крім того, Фонд зможе використовувати Google Docs, Google Sheets та Google Slides для спільної роботи над документами та створення нових робочих матеріалів.

"Наприклад, Google Sheets може допомогти Фонду створювати таблиці з даними про різні підприємства, які знаходяться в управлінні ФДМУ. Ці дані можна буде візуалізувати за допомогою Google Looker Studio і проводити аналіз різних параметрів, таких як доходи, витрати, обсяг продажів тощо. Застосування Google Workspace для ефективного управління дозволить Фонду держмайна максимально оптимізувати робочі процеси, збільшити швидкість прийняття рішень", - додали у Фонді.

Фонд держмайнакіберпезпека

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