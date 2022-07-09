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Рада призначила нового голову Фонду держмайна

Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна України нардепа від Голосу Рустема Умерова.
Рада призначила нового голову Фонду держмайна Фото: finance.obozrevatel.com

Як повідомив його колега Ярослав Железняк, рішення ухвалено 282 голосами.

Нагадаємо, наприкінці липня виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Ольга Батова подала у відставку за власним бажанням.

Вона почала виконувати обов'язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка.

Раніше повідомлялось, що з осені в Україні стартує приватизація.

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07 09 2022 12:42
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