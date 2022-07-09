НОВИНИВерховна Рада призначила головою Фонду державного майна України нардепа від Голосу Рустема Умерова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада призначила нового голову Фонду держмайна
Фото: finance.obozrevatel.com
Як повідомив його колега Ярослав Железняк, рішення ухвалено 282 голосами.
Нагадаємо, наприкінці липня виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Ольга Батова подала у відставку за власним бажанням.
Вона почала виконувати обов'язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка.
Раніше повідомлялось, що з осені в Україні стартує приватизація.
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07 09 2022 12:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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