CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 52-х об'єктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування 52-х об'єктів
У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 52-х об'єктів.
Фото: dp.informator.ua
"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торговельних центрів, 8 медичних установ та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня", - повідомляє пресслужба обласної поліції.
Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
Як повідомляється, наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, що у МВС вирішили змінити порядок реагування на повідомлення про "мінування".
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