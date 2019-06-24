У МВС вирішили змінити порядок реагування на повідомлення про "мінування"
"В силу масових повідомлень про замінування тих чи інших об'єктів у столиці за останній час ми ініціюємо підготовку проекту змін в наші внутрішні правові акти, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення", - заявив главу департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченко, повідомляє LB.ua.
Крім того, Шевченко підкреслив, що МВС ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності за неправдиві повідомлення. Зокрема, можуть збільшити термін позбавлення волі, а також ввести конфіскацію майна.
Речник МВС також додав, що в більшості випадків виклики про мінування надходять від ботів з території Росії і окупованих районів Донбасу.
Нагадаємо, що за добу 11 червня в поліцію надійшло 37 повідомлень про "замінування" 337 об'єктів у різних містах.
Впродовж перших трьох місяців 2019 року в Києві стало більше неправдивих повідомлень про замінування у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так за цей час зі 138 фактів анонімних повідомлень було розкрито 57. Правоохоронці затримали 49 псевдомінерів, їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху