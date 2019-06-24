У МВС вирішили змінити порядок реагування на повідомлення про "мінування"

"В силу масових повідомлень про замінування тих чи інших об'єктів у столиці за останній час ми ініціюємо підготовку проекту змін в наші внутрішні правові акти, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення"

Міністерство внутрішніх справ України має намір змінити порядок реагування на повідомлення про замінування об'єктів у зв'язку зі зростанням кількості таких викликів.

"В силу масових повідомлень про замінування тих чи інших об'єктів у столиці за останній час ми ініціюємо підготовку проекту змін в наші внутрішні правові акти, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення", - заявив главу департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченко, повідомляє LB.ua.

Крім того, Шевченко підкреслив, що МВС ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності за неправдиві повідомлення. Зокрема, можуть збільшити термін позбавлення волі, а також ввести конфіскацію майна.

Речник МВС також додав, що в більшості випадків виклики про мінування надходять від ботів з території Росії і окупованих районів Донбасу.

Нагадаємо, що за добу 11 червня в поліцію надійшло 37 повідомлень про "замінування" 337 об'єктів у різних містах.

Впродовж перших трьох місяців 2019 року в Києві стало більше неправдивих повідомлень про замінування у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так за цей час зі 138 фактів анонімних повідомлень було розкрито 57. Правоохоронці затримали 49 псевдомінерів, їм загрожує до 6 років позбавлення волі.