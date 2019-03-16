У Харкові працівниця поліції на смерть збила пішохода на переході

Потерпілий отримав травми різних частин тіла та у тяжкому, неконтактному стані був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги

Працівниця харківської поліції збила на автомобілі Toyota 65-річного чоловіка, який від отриманих травм помер.

"42-річна водій автомобіля "Toyota" допустила наїзд на 65-річного чоловіка, який рухався по пішохідному переходу. Потерпілий отримав травми різних частин тіла та у тяжкому, неконтактному стані був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 14 березня чоловік помер", - повідомили в поліції Харківської області.

Жінка є працівницею відділу одного зі структурних підрозділів поліції Харківщини. За цим фактом призначена службова перевірка.

Також слідчі порушили справу за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що на початку березня в Броварах на Київщині поліцейський за кермом автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході, від отриманих травм потерпілий помер. Після ДТП водій залишив місце події.

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