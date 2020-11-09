У Харкові розробили систему охолодження для супутника, який американці замовили в ЄС

Розроблена система охолодження використовуватиметься в майбутньому не лише в супутниках, а й, наприклад, при зведенні поселення на Місяці

Харківська компанія ФЕД розробила та виготовила основну частину нової системи охолодження для найбільшого супутника, який американська SES замовила у Європейського космічного агентства.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" Віктор Попов.

"Потужності супутників зростають, і необхідні нові рішення. За 4 роки ми разом з науковцями ХАІ (Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" - ред.) розробили абсолютно нову систему охолодження для найбільшого супутника, який Європа виготовляє на замовлення американської компанії SES (володіє 45% телекомунікаційних супутників, - ред.). Супутник вже змонтований і зараз тестується, скоро його перебазують на стартовий майданчик, де ведеться монтаж ракети. На кінець січня заплановано виведення на орбіту. Тож ми чекаємо, коли АТ "ФЕД" буде в космосі", - розповів Попов.

Він наголосив, що участь у такому проєкті - великий крок уперед, на новий ринок компанія вийшла з новими виробами саме для європейського замовника.

"По-перше, тому що ми - українські наука і фірма - показали, що наш потенціал у галузі фундаментальних наук і виробництво конкурентоспроможні. Уявляєте, якщо американці та європейці прийшли до нас, до країни, в якій йде війна, то це вони зробили від безнадії, бо у них такого немає, вони такого не створили. А ми змогли. І наразі ми вже беремо участь у європейському тендері на виготовлення 34 супутників", - зазначив президент Укравіапрому.

За його словами, розроблена система охолодження використовуватиметься в майбутньому не лише в супутниках, а й, наприклад, при зведенні поселення на Місяці.

АТ "ФЕД" бере свій початок від заснованого у 1927 році однойменного Харківського машинобудівного заводу, який кілька разів реорганізовувався.

Нині компанія - одне з провідних підприємств України, яке спеціалізується на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні та ремонті агрегатів авіаційного, космічного та загальномашинобудівного призначення. Близько 90% продукції експортується. Компанія працює на ринках Китаю, Південної Кореї, Канади, Туреччини, країн Європи.