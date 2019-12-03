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У Харкові розшукують невідомих, які стріляли в чоловіка

Інцидент стався ввечері 11 березня на парковці
Увечері в понеділок, 11 березня, в Харкові двоє невідомих поранили чоловіка з вогнепальної зброї. Потерпілого госпіталізували у важкому стані.
У Харкові розшукують невідомих, які стріляли в чоловіка Фото: mvs.gov.ua

Для пошуку зловмисників по місту Харкову та в Харківській області проводили поліцейську операцію "Сирена", проте за гарячими слідами стрільців затримати не вдалося, повідомляє прес-служба регіонального управління поліції.

Інцидент стався близько 20:50 на Московському проспекті. Встановлено, що двоє невідомих із застосуванням, імовірно, вогнепальної зброї вчинили напад на чоловіка. Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.

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12 03 2019 10:45
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