У Харкові розшукують невідомих, які стріляли в чоловіка
Для пошуку зловмисників по місту Харкову та в Харківській області проводили поліцейську операцію "Сирена", проте за гарячими слідами стрільців затримати не вдалося, повідомляє прес-служба регіонального управління поліції.
Інцидент стався близько 20:50 на Московському проспекті. Встановлено, що двоє невідомих із застосуванням, імовірно, вогнепальної зброї вчинили напад на чоловіка. Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"