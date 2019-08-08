Харківський суд виправдав сепаратистку, яка закликала відокремити від України південно-східні області

Відео із закликами до сепаратизму не вважали доказом, оскільки його видалили з YouTube

Харківський суд виправдав лідера сепаратистського руху "Жіночий рух Харкова" Ізабеллу (Аллу) Сіренко, обвинувачену в зберіганні вибухівки і боєприпасів.

Сіренко звинувачували в тому, що 15 червня 2014 року на площі Свободи в Харкові під час мітингу представників руху "Жіночий рух міста Харкова" виголосила промову із закликом відокремити від України південно-східні області.

Відеозапис виступу було розміщено на відеохостингу Youtube.

Сіренко затримали і заарештували співробітники СБУ в березні 2018 року. У неї вдома виявили три ручні гранати РГД-5, вибухові речовини, а також шнур для детонатора і запалювальна трубка. В судовому засіданні обвинувачена свою провину не визнала і від дачі пояснень відмовилася.

Свідки підтвердили виголошення Сіренко сепаратистських гасел на мітингу, але суд не прийняв їх покази до уваги, зазначивши, що свідкам перед допитом показували відеозаписи з мітингу, що є порушенням процедури і могло вплинути на їх свідомість. Про це йдеться у вироку суду, інформують "Українські новини".

Також суд не визнав доказом відеозапис виступу Сіренко, оскільки цей файл було видалено з Youtube, а стенограма її заяв була складена слідчим без понятих.

У результаті суд визнав недоведеним звинувачення щодо Сіренко.

Суд 31 липня поточного року визнав її невинною і виправдав.