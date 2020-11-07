У Харкові відкрили кінотеатри, незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19

При цьому в місті заборонили роботу закладів після 23:00

У Харкові дозволили відновити роботу кінотеатрів. При цьому останнім часом у місті фіксують погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Про це повідомили в прес-службі Харківської міськради, передає РБК - Україна.

Рішення про відновлення роботи кінотеатрів було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 липня. Також комісія заборонила роботу розважальних закладів Харкова після 23:00.

При цьому, як зазначили у міськраді, з 2 по 8 липня в місті погіршилася епідеміологічна ситуація - коронавірусом захворів 271 чоловік, що становить 87,4% від загального числа хворих в регіоні.

"У зв'язку з цим комісія прийняла рішення про заборону роботи розважальних закладів після 23:00. Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, обов'язково в установах повинна проводитись дезинфекція", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав.