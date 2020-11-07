В Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2081 випадок;
Волинська область — 2987 випадків;
Дніпропетровська область — 1140 випадків;
Донецька область — 758 випадків;
Житомирська область — 1521 випадок;
Закарпатська область — 3842 випадки;
Запорізька область — 612 випадків;
Івано-Франківська область — 2971 випадок;
Кіровоградська область — 670 випадків;
м. Київ — 6115 випадків;
Київська область — 2986 випадків;
Львівська область — 6882 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 477 випадків;
Одеська область — 2141 випадок;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4520 випадків;
Сумська область — 337 випадків;
Тернопільська область — 2217 випадків;
Харківська область — 2621 випадок;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 888 випадків;
Чернівецька область — 5117 випадків;
Черкаська область — 738 випадків;
Чернігівська область — 594 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 липня 2020 року до Центру надійшло 1046 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 100 649 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що у Києві кожний четвертий заклад порушує правила карантину. В столиці погіршуєтсья епідеміологічна ситуація і можуть повернути жосткий карантин.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських