В Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 800 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 11 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2081 випадок; Волинська область — 2987 випадків; Дніпропетровська область — 1140 випадків; Донецька область — 758 випадків; Житомирська область — 1521 випадок; Закарпатська область — 3842 випадки; Запорізька область — 612 випадків; Івано-Франківська область — 2971 випадок; Кіровоградська область — 670 випадків; м. Київ — 6115 випадків; Київська область — 2986 випадків; Львівська область — 6882 випадки; Луганська область — 93 випадки; Миколаївська область — 477 випадків; Одеська область — 2141 випадок; Полтавська область — 331 випадок; Рівненська область — 4520 випадків; Сумська область — 337 випадків; Тернопільська область — 2217 випадків; Харківська область — 2621 випадок; Херсонська область — 204 випадки; Хмельницька область — 888 випадків; Чернівецька область — 5117 випадків; Черкаська область — 738 випадків; Чернігівська область — 594 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 липня 2020 року до Центру надійшло 1046 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 100 649 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що у Києві кожний четвертий заклад порушує правила карантину. В столиці погіршуєтсья епідеміологічна ситуація і можуть повернути жосткий карантин.

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