У Києві погіршується ситуація з COVID-19, можуть повернути жорсткий карантин
Про це заявив мер міста Віталій Кличко на онлайн-брифінгу, передає РБК - Україна.
Правоохоронці перевіряють заклади на виконання карантинних правил. За останні кілька днів перевірили більше 430 закладів. В результаті було складено 107 адміністративних протоколів.
"А потім у нас люди питають, звідки така захворюваність коронавірусом?", - додав Кличко.
Крім того, через грубі порушення було прийнято рішення про закриття чотирьох нічних клубів у Києві. Як нагадав Кличко, було дозволено працювати після 22:00 тільки ресторанам та кінотеатрам, а не нічним клубам та розважальним закладам.
Як повідомив мер, за минулу добу заразились 118 людей. Четверо з них - медики. Всього в Києві 5990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 2033 людей одужали.
Нагадаємо, що за даними ЦГК, на 10 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали.
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